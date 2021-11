Gabon: les régularisations administratives exécutées à 69%

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du Forum de la Fonction Publique reçu le lundi 29 novembre 2021, par Madeleine Berre a présenté le bilan d’exécution du plan de régularisation progressif des situations administratives des agents publics, à court et moyen termes. Il en ressort que 6617 dossiers ont été traités sur les 9687 recensés soit un taux de 69% à ce jour.

Entamé en janvier dernier, le plan de régularisations de régularisations progressif des situations administratives des agents publics, à court et moyen termes, semble parti sur des bons rails. C’est en tout cas ce que traduit le bilan d’exécution présenté par les membres du gouvernement aux partenaires sociaux lors d’une assise tenue le lundi 29 novembre dernier au sein du ministère de tutelle.

Une initiative qui s’inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre des recommandations du forum de la Fonction publique. À ce propos, l’état d’exécution est de nature à arracher un sourire aux partenaires sociaux qui y voient un effort conséquent du gouvernement à prendre en compte leurs revendications. D’ailleurs, le rapport rendu public démontre qu’à la fin du mois de novembre 2021, le taux d’exécution est de 69%.

Pour faire claire, « sur 9687 dossiers de régularisation, 6617 ont été traités », a indiqué le rapporteur du Comité de pilotage. Notons que les dossiers recensés comprennent les reclassements et les recrutements respectivement à 3207 et 6480 situations. Pour les recrutements ce sont 3285 diplômés d’écoles et 3195 agents en pré-salaires. Autant dire que les choses tendent à se normaliser dans la Fonction publique et ce, même si les recrutements demeurent gelés.