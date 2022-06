Gabon: les réfugiés à l’école de l’entrepreneuriat à Cyberschool

Ecouter cet article Ecouter cet article

Commémorée par la Communauté internationale le 20 juin de chaque année, la Journée mondiale du réfugié a été placée sous le signe de l’égalité à l’accès à la formation et à l’éducation. À cet effet, Évelyne Otsobogo, ambassadeur itinérant chargé du Secrétariat permanent de la Commission nationale des réfugiés (CNR) et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ont plongé les demandeurs d’asile dans la création de projets via une formation au sein de l’incubateur TIC Cyberschool entrepreneuriat.

En droite ligne avec l’article 14 alinéa 1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) qui dispose que « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays », la Commission nationale des réfugiés a décidé d’offrir aux demandeurs d’asile une opportunité très souvent réservée aux nationaux. Il s’agit d’une formation en entrepreneuriat afin de les autonomiser et de les aider à se sentir à leur aise « partout » et « tout le temps ».

Évelyne Otsobogo lors de son intervention © GMT

À ce propos, Évelyne Otsobogo a souligné l’intérêt d’assurer la sécurité humanitaire et sociale à ces réfugiés venus des 4 coins du monde pour trouver un havre de paix au Gabon. « Le thème retenu c’est partout en tout temps chaque réfugié a droit à la protection internationale. Toutes les personnes en quête d’asile pourraient en bénéficier où qu’elles se trouvent. C’est ce qui justifie notre présence à Cyberschool pour voir ce qui peut leur être proposé dans le cadre leur insertion socio-économique », a-t-elle souligné.

Dans la même veine, Willy Assoumou Ndong, Directeur général de l’incubateur TIC Cyberschool entrepreneuriat a rappelé la partition qui est la leur dans l’épanouissement des réfugiés dans notre pays. « Nous nous inscrivons dans l’objectif 4 des Objectifs de développement durable des Nations unies inhérent à l’éducation sans discrimination pour tous. Réfugié ou gabonais de souche. Chaque individu a droit à la formation », a-t-il indiqué. Les réfugiés présents ont pu être outillés par les équipes d’experts sur la création de projets via le business plan et l’accompagnement financier.

