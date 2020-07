Gabon : les réabonnements à Canalbox et Canal+ désormais possibles via BGFIMobile

La BGFIBank Gabon vient d’élargir sa gamme d’offres via son application numérique BGFIMobile en intégrant 2 nouveaux services de paiement offerts par Canal+ et GVA Gabon. Ainsi, sa clientèle sans cesse croissante peut dorénavant se réabonner aux bouquets Canal+ et à Canalbox et ce, 24 heures sur 24 sans payer de frais supplémentaires.

Les Bouquets Access, Evasion, Essentiel+, Evasion+ et Tout Canal+ fournis par la société éponyme sont désormais accessibles par le moyen de l’application numérique du géant de la banque BGFIBank Gabon. En effet, le leader de la télévision par satellite a décidé d’offrir à sa clientèle la possibilité de se réabonner en temps et en heure par le BGFIMobile depuis son smartphone ou sa tablette.

Loin d’être juste un coup de publicité, ledit partenariat vise davantage la satisfaction de la clientèle et l’implémentation de son offre commerciale. En ce sens qu’il s’agit pour l’entreprise de traduire « sa volonté de renforcer les relations commerciales avec des acteurs majeurs de l’économie gabonaise », est-il précisé dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

En outre, à côté de chaînes de Canal+, l’application BGFIMobile permettra dorénavant de rester sans cesse connecté avec le reste du monde en réactivant son accès internet Wi-Fi Canalbox. Un avantage conséquent pour les abonnés puisque la transaction n’engendre aucun frais supplémentaire.

« Pour bénéficier de ces 2 fonctionnalités, une mise à jour de l’application est nécessaire pour les clients BGFIBank Gabon ne bénéficiant pas de mise à jour automatique dans leur mobile », lit-on dans le communiqué. Les détenteurs de smartphone Android devront effectuer la mise à jour via leur store. Quant aux utilisateurs IPhone les modalités de la mise à jour seront communiquées ultérieurement.