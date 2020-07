Gabon: les propositions de la société civile au gouvernement sur les industries extractives

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, que s’est prononcée la société civile sur l’initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE). Dans sa communication, le Collège des représentants de la société civile au groupe d’intérêt multipartite se dit pret à accompagner le gouvernement dans ce projet. Volonté qu’elle a du reste traduit en acte par des propositions claire et nette sur son apport dans l’engagement pris par notre pays du retour au sein des industries extractives.

La décision prise en conseil des ministres du samedi 20 juin 2020, relative au retour du Gabon au sein de initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) n’a pas laissé indifférente la société civile réunie autour du Collège des représentants de la société civile au groupe d’intérêt multipartite ITEI Gabon qui a d’ailleurs salué cette décision du gouvernement gabonais.

L’occasion pour elle en tant que partie prenante, de rendre publique sa volonté de s’engager avec le Gabon et donc par ricochet son gouvernement, pour « l’accélération du processus selon le Protocole relatif à la Participation de la société civile tel que décrit dans la Norme 2019 ». C’est dans cette optique et pour matérialiser cette volonté d’engagement qu’elle a énuméré dans son communiqué, un ensemble de propositions.

Pour le Collège des représentants de la société civile au groupe d’intérêt multipartite ITEI Gabon, les actions prioritaires à mener dans le cadre d’un retour gagnant du Gabon dans les industries extractives s’articulent autour de cinq principaux points. Il s’agit notamment de « la prise d’un arrêté nommant les membres des trois collèges au GI-EITI Gabon, de la désignation du Secrétaire Technique Permanent, de l’organisation de la cérémonie solennelle de lancement du plan retour du Gabon, des réponses apportées aux exigences de l’ITIE et de la préparation du dossier, l’évaluation puis la présentation de la candidature du Gabon », a-t-on pu lire dans le communiqué de presse.

Tout en confirmant sa disponibilité à accompagner efficacement le gouvernement gabonais conscient de ce que la bonne gouvernance du secteur des industries extractives contribue « à l’amélioration du climat des affaires et à l’intéressement de plus d’investisseurs », elle a par la même occasion appelé « les partenaires techniques financiers traditionnels notamment le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de de Développement, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, le Systèmes des Nations Unies » entre autres à apporter leur appui au financement des activités du Groupe d’intérêt EITI Gabon et du futur programme national de production des données et divulgation des informations.