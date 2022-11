Gabon: les propositions de la FEG pour l’amélioration du cadre des affaires en examen au HCI

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 16 novembre 2022, la salle de conférence de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI-GABON) a servi de cadre à une réunion du Comité de suivi du dialogue ‹‹ Public-Privé ›› du Haut conseil pour l’investissement (HCI). Une rencontre présidée par le ministre chargé de la promotion des investissements, Hugues Mbadinga Madiya, qui avait pour objectif de valider les nouvelles réformes proposées par la Fédération des entreprises du Gabon (FEG).

C’est en présence de plusieurs membres du gouvernement et de certains membres du bureau de la Fédération des entreprises du Gabon que s’est déroulée cette cérémonie. Il était question d’examiner et de valider les propositions de réformes élaborées par l’organisation patronale en vue de l’amélioration du cadre des affaires au Gabon.

Selon le ministre chargé de la promotion des investissements, la tenue de cette réunion devrait permettre d’examiner en profondeur lesdites réformes, leurs pertinences et leur cohérence ‹‹ afin de les intégrer dans la liste des réformes suivie par le Secrétariat permanent du HCI ›› le tout dans l’optique d’améliorer le climat des affaires. ‹‹ Un investisseur a besoin d’avoir des garanties dans le domaine commercial, de la justice mais également de mettre à sa disposition des financements ››, a relevé Hugues Mbadinga Madiya.

Au cours de cette session, il s’est agit donc de la présentation des axes et réformes proposées par la FEG, l’examen et l’harmonisation avec les réformes du HCI, l’adoption d’une méthodologie de travail et d’évaluation pour la mise en oeuvre des ces réformes et la désignation de points focaux pour son suivi.