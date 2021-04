Gabon: les procédures parlementaires au coeur d’un séminaire au Sénat

Ce vendredi 9 avril 2021, s’est tenu au sein de la plus haute chambre du Parlement, un séminaire sur les procédures et pratiques parlementaires, à l’endroit des nouveaux sénateurs. Un événement qui intervient un mois après l’ouverture de la cinquième législature du Sénat.

C’est la présidente du Sénat, Dr. Lucie Milébou Aubusson, qui a ouvert les travaux de cet atelier de renforcement des compétences en procédures parlementaires à destination des sénateurs nouvellement élus. Dans son discours de circonstance, elle a fait savoir que cet atelier nourrissait deux impératifs, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

« Celui de nous familiariser avec les fondements juridiques et politiques du Sénat, d’une part; et d’autre part, de nous approprier les us, les coutumes et le canevas propice du travail parlementaire », a déclaré Dr. Lucie Milébou Aubusson. Selon elle, « cette démarche pédagogique et méthodologique donnera aux sénateurs les moyens de lire, d’interpréter, ou de déchiffrer la cohérence des textes qui leurs seront soumis ».

Deux principaux thèmes ont constitué le fil d’ariane de ce séminaire. Il s’agit du rôle du « Sénat dans la République » expliqué aux vénérables par le Dr. Jean Christophe Nze Biteghe ainsi que « le travail parlementaire et les différentes étapes de la procédure législative » présenté par le Dr. Marcelin Mvé Ebang.