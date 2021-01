Gabon: les prestations de santé désormais gratuites pour les agents du CHUL et leurs ayants droit

C’est la Directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) Marie-Thérèse Vane Épouse Ndong-Obiang qui en a fait l’annonce le jeudi 31 décembre dernier via une note à l’endroit de son personnel. Dans ladite note d’information, le premier responsable de cette structure hospitalière a révélé que toutes les prestations de soins seront désormais offertes à tout son personnel ainsi qu’aux ayants droit.

L’année 2021 semble réellement être l’année du « Nouveau Gabon » comme l’a annoncé le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba dans son adresse de fin d’année à la nation. Le Centre hospitalier universitaire de Libreville est vraisemblablement tourné vers cette perspective. En effet, sa directrice générale a annoncé via une note d’information la gratuité des prestations de santé pour tout son personnel au sein de ladite structure hospitalière.

Autre motif de réjouissance, l’élargissement de cette mesure de gratuité aux ayants droit de ces agents du CHUL. Ainsi, époux (se), enfants mais aussi le père et la mère de l’agent pourront désormais être pris en charge. Pour ce faire, le service de facturation sera chargé de procéder à la vérification de la qualité de bénéficiaire à la gratuité susmentionnée.



L’agent du Centre hospitalier universitaire de Libreville devra apporter sa carte professionnelle ou son badge. Pour ces ayants droit notamment sa progéniture, il est demandé sa carte professionnelle et la copie de l’acte de naissance de chacun des enfants. Même procédé pour ce qui est du conjoint où l’acte de mariage est exigé. Quant au père et à la mère de l’agent, il est demandé une copie de la carte professionnelle de l’agent et des copies des actes de naissance de l’agent, du père et de la mère.