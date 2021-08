Gabon: les préparatifs du Festival Culturel d’Oyem vont bon train

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une conférence de presse tenue à Oyem le 24 juillet dernier que l’information a été rendue publique par le président du comité du Festival Culturel d’Oyem (FESCO), Armis Owono. En effet, la 1ère édition dudit festival aura bel et bien lieu du 13 au 15 août 2021. Pour les organisateurs de cet évènement, l’objectif étant la promotion et la valorisation de la diversité culturelle et artistique de la province du Woleu-Ntem.

Le 24 juillet dernier, le comité du Festival culturel d’Oyem s’est rassemblé pour discuter de l’organisation du rendez-vous 100% culturel qu’abritera ladite localité du 13 au 15 août prochain. Si aucune précision n’avait été faite jusqu’à présent quant à la matérialisation de cette première édition du FESCO, aujourd’hui, les informations sont un peu plus claires. Ce rendez-vous artistique est le premier du genre, dans la ville de Nkoum Ekiegn.

Entre expositions d’objets d’arts, visites guidées, concours d’art culinaire dont les 4 meilleures mains locales recevront des prix d’encouragement, démonstration de Mvett, tournoi de Songo, prestations des danses et bien d’autres, « Le FESCO sera un moment unique de découverte, de rencontres et de partages entre les rares dépositaires de la culture Fang qui nous restent, et la jeune génération qui semble avoir tout perdu », a précisé Armis Owono.

Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Le président du Comité d’organisation a profité de ce moment pour lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté, aux cadres du département du Woleu, aux autorités locales, aux filles et fils du Woleu-Ntem, pour le lancement de cette édition inaugurale. Comptant sur la volonté de tous pour la réussite de cet évènement.