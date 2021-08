Gabon: les précisions du ministère du Commerce sur les missions de contrôle auprès des opérateurs économiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce mardi 03 août 2021 que la Direction générale du Commerce a tenu à apporter des précisions sur la procédure des contrôles des activités commerciales suspendue par la note circulaire 3387-20/MCPMEI/CABM/DC du 21 novembre 2020. Des contrôles restreints sur certaines matières et conditionnés par la présentation par les agents de la DGC de document officiel.

En effet, suspendu dans l’optique de soulager les opérateurs impactés par la crise sanitaire liée au covid-19 et assurer la relance de l’économie, les missions de contrôle de la Direction est jusqu’à présent restreint à la surveillance du niveau des stocks; la fausse déclaration des stocks; la possession des documents administratifs; l’absence de déclaration d’importation et la répression des activités illicites et entraves au commerce.

Sauf que malgré ces restrictions, le ministère du Commerce continue d’enregistrer des plaintes concernant la prolifération des faux contrôleurs sur le terrain. Une situation intolérable pour le patron de ce département ministériel Hugues Mbadinga Madiya qui, dans son communiqué, a tenu à apporter des précisions sur les procédures de contrôle sur le terrain.

Tout en précisant les matières concernés, il a relevé que « pour mieux identifier les agents de la DGC, ils doivent avoir un ordre de mission, un badge, une carte d’assermentation ». En outre, le ministère a indiqué que le numéro vert 1435, et le 062 99 75 99 restent « disponibles pour toutes les dénonciations des pratiques illicites dont ils seraient victimes ou témoins ».