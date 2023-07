Gabon : les précisions de l’AFD sur les projets PISE et PASS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 13 juillet dernier, l’Agence française de développement (AFD) a pris part à une conférence de presse dans les nouveaux locaux de l’ambassade de France à Libreville. Occasion pour cette institution de revenir sur l’état d’avancement des principaux projets financés par ses soins, en l’occurrence le projet d’appui au secteur de la santé (PASS) et sur le projet d’investissement dans le secteur éducatif (PISE) et d’apporter des précisions sur les contours qui encadrent ce partenariat avec les autorités gabonaises.

À l’occasion du bilan annuel des activités de la France au Gabon présenté le 13 juillet dernier par l’Ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek, relatives à sa coopération avec Libreville, la représentante de l’AFD s’est prêtée au jeu de question réponse avec la presse. Abordant la question des projets PISE et PASS, elle n’a pas manqué de préciser le rôle de son agence dans le processus de concrétisation.

Un accompagnement sur toute la chaîne de réalisation

L’AFD aide l’Etat gabonais depuis 2016 à faire face au déficit en structures scolaires et de santé à travers les projets Pise et Pass. En effet, ce sont plus de 154 millions d’euros qui ont été octroyés au Gabon au titre de prêt souverain pour la réalisation de 28 complexes scolaires modernes et 50 millions pour la réalisation de 8 structures sanitaires départementales à travers le pays.

Selon la représentante de l’AFD au Gabon, les projets PISE et PASS font l’objet d’un accompagnement sur toute la chaîne de réalisation « Le modèle d’intervention en prêt souverain, ou en subvention, on fait le suivi du projet dès l’octroi jusqu’à la livraison ». Comptable des versements effectués auprès d’un État tiers, l’AFD se doit de s’assurer que les fonds investis servent à financer le projet pour lequel ils ont été sollicités.

En revanche, en matière d’appel d’offre, elle reconnaît « On ne décide pas de qui va intervenir pour construire des écoles, de qui va intervenir pour apporter son expertise technique. En revanche, on donne notre avis de non objection à chaque étape de passation de marché ». Une formule d’accompagnement qu’elle applique sur tous les projets qu’elle développe avec le Gabon.

Soulignons que les projets PASS et PISE connaissent un franc succès. D’après l’Agence, les derniers chantiers des centres de santé ont été livrés cette année. Par ailleurs, le projet Pise en relevait à son tableau en janvier de cette année la livraison de 15 établissements scolaires dans le grand Libreville; D’après l’AFD, 13 devraient être livrés.