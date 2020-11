Gabon: les précisions d’Airtel sur la tarification de consultation de solde

Face à la diffusion sur les réseaux sociaux d’informations faisant état d’un supposé changement de tarification de consultation de solde sur Airtel money, l’opérateur de téléphonie mobile a, par le biais d’un communiqué rendu public ce vendredi 06 novembre 2020, tenu à démentir ces allégations jugées infondées. Ainsi, l’opérateur assure que sa tarification n’a pas connu de changement depuis 2018 précisant que la consultation du solde AM demeure gratuite pour les trois premières transactions.

La nouvelle s’était répandue ces derniers jours comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, certains parlant même d’une « escroquerie » orchestrée par l’opérateur de téléphonie. C’est donc pour réagir à ces allégations que Airtel Gabon a tenu à édifier l’opinion sur la tarification pratiquée pour la consultation du solde assurant au passage qu’il « n’a procédé à aucun changement sur la tarification de consultation de solde depuis 2018 ».

Ainsi, l’opérateur de téléphonie précise que ses modalités de consultation demeurent identiques, « sur le réseau GSM, la consultation du solde du crédit de communication et de vos forfaits Voix, Internet et SMS est totalement gratuite en composant *137# », tandis que sur « la fourniture des services de monnaie électronique après chaque transaction via Airtel Money, le solde de votre compte vous est fourni gratuitement, quel que soit le nombre de transactions effectuées ».

Concernant la consultation du solde Airtel Money, qui fait polémique, l’opérateur a indiqué qu’elle est gratuite « pour les trois premières transactions de la journée ». Toutefois « au bout de la quatrième transaction, elle est facturée à 10 FCFA par transaction », précise le communiqué d’Airtel Gabon, tout en s’excusant pour les désagréments causés.