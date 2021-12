Gabon: les précisions d’Afrijet sur le programme des vols en contexte Covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

La recrudescence des cas de coronavirus, constatée au Gabon depuis quelques jours, touche également notre compagnie. Par une application rigoureuse de notre plan COVID, nous ne négligeons aucun effort pour protéger nos passagers et nos équipes. Les cas contacts sont tracés systématiquement et toutes les précautions de désinfection, de distance sociale et de port du masque sont appliquées avec rigueur.

Il peut résulter de ces mesures strictes un manque ponctuel d’effectif permettant de réaliser les vols, les assister ou les suivre en toute sécurité. Nous sommes donc, dans ces situations de force majeure, conduits à annuler ou reporter certains vols, afin de diminuer la charge de travail pour le personnel en poste.

Malheureusement, l’ensemble du transport aérien mondial est confronté en cette fin d’année à ce problème, plusieurs dizaines de milliers de vols dans le monde ayant été annulés. Il est à craindre que cette situation se prolonge en janvier 2022.

Si votre vol est affecte, vous serez contactés dans les meilleurs délais par la compagnie qui vous proposera alors de reporter votre vol, de bénéficier d’un avoir ou, lorsque les conditions tarifaires le permettent de rembourser votre billet.