Gabon: les populations d’Essassa vent debout contre la SNI 

La décision prise par la Société nationale immobilière (SNI) d’implanter des panneaux dans la commune de Ntoum aux quartiers Essassa n’aura vraisemblablement pas été du goût des populations de cette zone. A cet effet, les populations ont organisé une marche de protestation pour s’insurger contre cette opération qui, selon elles, menace leur quiétude alors qu’aucun plan de développement n’a jamais été initié par l’Etat.

En effet, tout serait parti d’une note d’information annonçant l’implantation des panneaux dans ladite zone. Selon cet établissement, cette implantation de panneaux avait pour objectif principal de « rappeler aux populations que la SNI est propriétaire de plusieurs parcelles héritées de la fusion entre elle et la Société nationale des logements sociaux (SNLS) ».

Une information qui n’a pas manqué de susciter le courroux des populations d’Essassa qui récemment ont décidé de battre le pavé pour dire non à ce qu’ils qualifient de tentative d’accaparement de leur terre. « Les habitants du village Essassa ont déjà concédé tout le côté droit où est situé la zone économique de Nkok nous pensions que s’il devait avoir naissance d’une ville industrielle, il fallait qu’elle se situe de ce côté là et non du nôtre », a relevé Protais Obiang Renamy, porte-parole des habitants d’Essassa interrogé par Gabon 1ère.



Dans le même ordre d’idées, les habitants qui ont crié leur ras le bol, se sont insurgés sur le choix récurrent de cette zone alors qu’au final aucun projet n’y a jamais été mené à terme. Preuve de cette incohérence des pouvoirs publics, l’absence flagrante de route dans cette zone qui rend d’ailleurs difficiles les conditions de vie des populations.