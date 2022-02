Gabon: les populations de l’Ogoulou éternelles abonnées au sous-développement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les populations du département de l’Ogoulou dans la province de la Ngounié, ont récemment fustigé l’abandon des politiques quant à l’accomplissement de certains besoins sociaux. Une situation qui semble incompréhensible par les riverains d’autant plus que politiquement la localité dispose de deux sièges de députés.

Négligés et désabusés, c’est en résumé le ressentiment des populations du département de l’Ogoulou dans la province de la Ngounié qui sont laissées pour compte. Quasiment à l’agonie, cette partie de l’intérieur connaît un manque criant de structures sanitaires convenables et de routes pour ne citer que ces deux aspects. Ainsi, rallier Mimongo et ses autres localités relève désormais d’un véritable parcours du combattant à cause de la route sinueuse et impraticable lors des saisons de pluie.

Même son de cloche concernant les structures hospitalières qui seraient inexistantes et semblent délaissées par les autorités. En effet, l’accès à des soins de santé semble être quasiment impossible. Pour cause, le manque de matériels et de moyens roulants mais également la vétusté des bâtiments. Le centre médical fait également face à un déficit de personnel qualifié. Ce qui rend encore plus difficile la tâche, et qui restreint le budget concernant le ravitaillement en médicaments.

Une situation déplorable que fustigent les populations qui se braquent contre l’Etat qui « ne déploierait pas de moyens conséquents pour les sortir de cette léthargie ». Une situation inégalitaire qui contraste avec la volonté de l’égalité des chances prônée par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba, qui intègre la capacité pour tout citoyen d’être pris en charge de manière égalitaire au sein des hôpitaux et dispensaires et de circuler librement sur des routes bien entretenues sur l’ensemble du territoire.