Gabon: les populations d’Alibandeng et d’Okala impactées par le projet de construction de l’aéroport bientôt indemnisées

Annoncé en octobre 2021 par le ministre des Travaux publics, Léon Armel Bounda Balonzi, le lancement du chantier lié à la réalisation d’une voie de contournement du Nouvel aéroport international de Libreville (NLIA) semble rentrer très prochainement dans sa phase pratique. Un lancement pour lequel des indemnisations sont prévues pour les populations expropriées comme l’a indiqué le gouverneur de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba ce mercredi 9 février lors de sa rencontre avec les chefs des quartiers Okala et d’Alibandeng.

Afin de bien amorcer l’année, Marie-Françoise Dikoumba, le gouverneur de la province de l’Estuaire a choisi de lancer une tournée dans différents quartiers et départements sa juridiction administrative, pour s’enquérir des conditions de vie de la population. Ainsi, après sa visite dans différentes zones du Komo-Kango et de la Noya, elle s’est rendue dans le Komo-Mondah où, comme dans les autres départements, elle s’est entretenue avec les auxiliaires de commandement d’Okala et Alibandeng.

Une rencontre relative au projet de construction de la Nouvelle route et bretelle d’accès à l’Aéroport International de Libreville (NLIA). Laquelle consistait à présenter les listes provisoires des personnes potentiellement impactées par la destruction des infrastructures se trouvant sur l’emprise du projet. Ainsi, les ayants-droit sont appelés à confirmer les données collectées sur le terrain par les enquêteurs, ainsi qu’à ouvrir la voie à d’éventuelles réclamations et modifications portant notamment sur l’identité des propriétaires des biens recensés.

Prenant la parole, Marie-Françoise Dikoumba s’est voulu rassurante. « Cette opération vise à garantir la confidentialité des données des personnes. En outre, il s’agit dans un premier temps de vérifier la conformité avec les biens recensés. Dès publication des présentes listes, des agents seront disponibles de 8h00 à 1 6h00 à la salle des fêtes de la mairie du premier arrondissement de Libreville pour les populations d’Alibandeng, et à l’hôtel de ville d’Akanda pour les populations d’Okala, en vue de la distribution de fiches de biens » a déclaré le gouverneur de l’Estuaire.