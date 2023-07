Gabon : les plages de Libreville en voie de disparition selon le Pr. Jean-Bernard Mombo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Jean-Bernard Mombo, professeur titulaire de géographie physique et environnementale CAMES a indiqué dans L’Union de ce mercredi 5 juillet que l’érosion côtière pourrait faire disparaître les plages sableuses de la rive droite de l’Estuaire du komo. À ce propos,il invite les pouvoirs publics à se pencher sur la gestion durable des sédiments de sol.

Dans son analyse, le Pr. Jean-Bernard Mombo a abordé plusieurs causes à l’origine de l’érosion côtière. Il présente notamment les raisons sédimentaires, urbaines et climatiques qui pourraient être les facteurs aggravants de la disparition des plages sableuses de la rive droite de l’Estuaire du komo.

Les principaux facteurs aggravants

Tandis que les plages de Libreville ont toujours constitué des lieux de loisirs et d’attractivité, une préoccupation sur leur devenir serait de plus en plus persistante. En effet, le non-renouvellement des couches sédimentaires, les constructions à proximité des plages et l’élévation du niveau de la mer sur le littoral à Libreville, conforteraient l’avancée de l’érosion côtière.

« L’ensemble de ces éléments annonce les prémices d’une crise sédimentaire sur les dernières plages sableuses de Libreville », souligne Jean -Bernard Mombo. Avec des eaux désormais plus proches du littoral, les plages des lycées Paul Indjendjet Gondjout et Léon Mba laissent observer une diminution significative de la surface de sable.

Mettre en pratique les modalités de gestion durable des sédiments

Pour le chercheur au Centre national des données et de l’information océanographiques (CNDIO), il est impératif de mettre en pratique la stratégie de gestion durable du sable. Celle-ci est d’ailleurs inscrite dans un rapport du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) intitulé «Sable et durabilité » paru le 26 avril 2022.

Il comprend 10 recommandations stratégiques pour éviter une crise sédimentaire sur les plages au Gabon. L’élaboration d’un plan de gestion durable des sédiments de plages doit être en phase avec son axe. Lequel « souligne l’accompagnement obligatoire de la recherche scientifique ». Il revient donc aux autorités compétentes de mettre lesdites recommandations en pratique.

Herton-sena POUBA