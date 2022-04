Gabon: les pizzas surgelées «Fraich’up» de la marque Buitoni retirée du marché par l’AGASA

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un avis au public daté de ce mardi 05 avril 2022 que Alia Maheva Bongo Ondimba a annoncé l’interdiction de commercialisation des pizzas surgelées « Fraich’up » de la marque Buitoni. Pour la première responsable de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA), cette interdiction obéit à la nécessité de protection des populations contre un lot de produits impropre à cause du « niveau élevé de bactéries Escherichia ».

L’agence gabonaise de sécurité alimentaire semble engagée à optimiser sa mission de protection de consommateurs en s’attaquant à d’autres produits très prisés. C’est dans cette optique que sa Directrice générale, Maheva Bongo Ondimba a émis un avis au public à propos des pizzas surgelées « Fraich’Up » de la marque Buitoni.

Selon un rapport des équipes techniques de ladite direction, ce produit répandu dans nos supérettes et grands espaces commerciaux constituerait un risque manifeste à la santé des consommateurs. « Faisant suite à l’alerte sanitaire N° 2022.1638 du 28 mars 2022, émise par le Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) […] ordonne en l’absence de numéros de lots clairement identifiés et par principe de précaution, le retrait desdits produits des surfaces de vente », a souligné Maheva Bongo Ondimba.

Pour l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire, il est conseillé de ne plus en prendre. Et ce, afin d’éviter les potentielles dégradations de son état de santé. Aussi, « un déploiement effectif des brigades d’inspection et de contrôle sur l’ensemble du territoire national pour s’assurer du strict respect des présentes mesures. L’AGASA rappelle au public la mise à sa disposition d’un numéro d’urgence gratuit 1411 ». Les commerçants quant à eux, sont appelés à retirer toutes les quantités de leurs rayons en vue de leur destruction.