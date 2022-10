Gabon: les pétroliers pour une extension de la durée du contrat de professionnalisation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 20 octobre dernier le ministre en charge du Travail Madeleine Berre a reçu en audience une délégation de l’Union pétrolière gabonaise (Upega), syndicat patronal du secteur pétrolier national. Il était question pour les membres de cette organisation de plaider auprès du membre du gouvernement pour l’extension de la durée de contrat de professionnalisation du secteur?

Au cours de cette rencontre, la présidente de l’Upega Jacqueline Bignoumba et sa suite ont tenu à expliquer au ministre les difficultés rencontrées par les entreprises dans l’application de ce type de contrat. Des difficultés essentiellement dû à la durée de ce contrat qui est de 06 mois, renouvelable une fois, qui pour les pétroliers est jugé trop court.

A cet effet, l’Union pétrolière gabonaise a plaidé pour une extension de la durée de ce contrat. Il faut souligner que le contrat de professionnalisation s’adresse aux jeunes diplômés, âgés entre 18 et 35 ans, en difficulté d’insertion professionnelle et inscrite à l’organisme national de gestion de l’emploi. Au terme de six mois de contrat renouvelable une fois, l’employeur peut décider de recruter le travailleur.

Pour sa part, le ministre en charge du Travail s’est engagé à prendre « les dispositions nécessaires pour permettre une meilleure application du contrat de professionnalisation dans le secteur privé et y favoriser l’insertion professionnelle de nos jeunes compatriotes ».