Gabon: les performances du transport aérien dégringolent sous la pression de la Covid-19

Fortement impacté par la crise sanitaire qui a entraîné un nombre important de restrictions, le secteur aérien fait grise mine. Ainsi, comme le révèlent les données de la dernière note de conjoncture élaborée par les services de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf), l’activité de ce secteur s’est fortement contractée affichant notamment une baisse de 55,7% du nombre de vols commerciaux à fin septembre.

Paralysé durant de longs mois du fait des restrictions gouvernementales visant à freiner la propagation de la Covid-19, le secteur aérien a vu ses chiffres dégringoler. A l’image des autres secteurs, celui-ci a connu une baisse importante de son activité du fait notamment de l’arrêt du transport de passagers aussi bien au niveau national, qu’international.

En effet, comme le révèle ton les données de la dernière note de conjoncture élaborée par les services de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf), à fin septembre 2020, les mouvements commerciaux des avions, le nombre de passagers et le volume fret ont chuté respectivement de 55,7%, 66% et de 5% comparé à la même période en 2019, et ce malgré une reprise progressive des activités.



Ainsi, passant de 11541 à 5112 mouvements commerciaux, la fréquence des vols a été réduite de moitié. Idem pour le nombre de passagers (nationaux, internationaux et en transit) qui passe de 588710 à fin septembre 2019 à 203 860 à fin septembre 2020. Avec un impact considérable sur le chiffre d’affaires du secteur, cette situation pourrait entraîner une vague de licenciements pour ces entreprises en quête de repères. Situation à suivre attentivement.