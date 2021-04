Gabon: les pdgistes de Bitam boycottent le meeting de Ndemezo’Obiang

Le meeting animé le samedi 24 avril par le premier secrétaire de Démocratie nouvelle René Ndemezo’Obiang à Bifolossi dans le département du Ntem n’aura pas fait l’unanimité au sein de sa nouvelle famille politique. Et pour cause, cette rencontre de clarification aura été marquée par l’absence très remarquée des cadres du Parti démocratique gabonais (PDG) dans ce département.

Si cette rencontre politique qui a réuni des milliers de personnes avait pour objectif d’expliquer son retour tambour battant au sein du « parti de masse », elle aura été l’occasion de jauger de l’adhésion de cette nouvelle posture de de l’homme de Bifolossi. Une adhésion qui n’aura pas été à la hauteur des attentes puisque le meeting aura vu l’absence des leaders du Parti démocratique gabonais.

Au nombre des absences très remarquées il y a eu sans aucun doute celle du membre du Bureau politique, Jules Mbélé-Asseko, par ailleurs maire de la commune de Bitam, du secrétaire départemental du Ntem du PDG, Germain Mba-Eyama, et bien d’autres cadres du PDG, qui semble-t-il ne verraient pas d’un bon œil le retour du président du Conseil économique social et environnemental dans les rangs de leur formation politique. D’ailleurs, la veille un communiqué interdisant aux militants, sympathisants, et cadres du PDG du Ntem de prendre part à cet important rendez-vous politique, « sans le mot d’ordre du secrétariat général du Parti » aurait été diffusé sur les ondes d’une radio locale.

Une preuve que le retour de celui qui s’est érigé comme l’interlocuteur privilégié du président de la République, en référence à son entretien le 24 mars dernier avec ce dernier, est loin de faire l’affaire de ses camarades du parti. « Autrement dit, le retour annoncé de René Ndemezo’Obiang dans les rangs du parti fondé par feu Omar Bongo Ondimba en 1968, a été accepté « du bout des lèvres » par certains responsables du PDG dudit département. Il y a comme une fronde, un boycott, un refus de s’aligner », commente le quotidien L’Union dans sa parution du lundi 26 avril 2021.