Gabon: les pdegistes du Haut-Ogooué en rang serré pour la victoire d’Ali Bongo en 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 20 août dernier, la capitale provinciale du Haut-Ogooué a abrité la rentrée politique du Parti démocratique gabonais (PDG), sous le sceau de la cohésion et de l’unité. Occasion pour les cadres et militants de cette formation politique de réaffirmer leur engagement à soutenir la politique du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba mais aussi à sa réélection en 2023.

C’est au sein du siège provincial de ce parti que s’est déroulée cette rencontre entre militantes et militants du Parti démocratique gabonais. Un événement qui a été rehaussé par la présence des ténors et cadres de cette formation politique à l’instar de Luc Oyoubi, Franck Yann Koubdje, Cyriaque Mvourandjiami, Nina Abouna et Séverin Mayounou et qui était l’occasion pour le secrétaire général dudit parti Steeve Nzegho Dieko de rappeler aux militants les valeurs qui sous tendent l’action de leur parti.

Lors de son intervention le secrétaire général du “parti de masse”, a insisté sur le respect de 9 valeurs fondamentales pour la cohésion du parti, à savoir les valeurs d’unité, de mobilisation, de rassemblement, d’humilité, de fidélité, de loyauté, de respect entre militants, d’engagement sincère et de réconciliation. Neuf valeurs fondamentales que les cadres et militants devront s’atteler à respecter et traduire en acte grâce au Contrat de confiance et de soutien mutuel (CCSM) signé avec Steeve Nzegho Dieko à l’ouverture des travaux de cette rentrée politique.



Pour sa part, le secrétaire national, chargé de l’animation politique de la province du Haut-Ogooué, Nina Abouna a rappelé que ces travaux avaient pour objectif de mobiliser, de rassembler et d’entretenir les militantes et militants des différentes circonscriptions politiques, en vue de la concrétisation permanente et constante des objectifs politiques sur le terrain. « Il s’agit d’un renforcement positif dans la conduite des activités de notre parti qui implique désormais les militantes et militants sans exception, l’obligation de rendre lisibles et visibles nos activités afin de s’assurer de leur cohérence, tout comme de la synergie développée dans leur conduite sur le terrain » a-t-elle indiqué.