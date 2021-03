Gabon: les partis membres du CND appellent à l’arrêt des vols en provenance de la France

C’est par le biais d’une déclaration rendue publique ce mardi 02 mars 2021 que les partis membres du Conseil national de la démocratie (CND) ont tenu à s’exprimer sur la situation socio-économique qui secoue actuellement le pays du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Occasion pour ces formations politiques de la majorité et de l’opposition d’émettre quelques recommandations pour endiguer la propagation de la pandémie notamment celle portant suspension des vols en provenance de la France, identifiée comme potentiel foyer de contamination.

D’entrée de jeu, le porte-parole de circonstance de ces partis, Clay Martial Obame Akwe, par ailleurs secrétaire général du Rassemblement des patriotes républicains (RPR), a dressé un bilan peu reluisant du climat social, économique et politique. « La crise est partout et dans tous les secteurs de notre vie. Tout est devenu difficile pour le bas peuple et le Gabonais moyen », a-t-il regretté.

Entre une crise économico-sociale aggravée par la pandémie de Covid-19, des mesures restrictives adoptées par le gouvernement jugées « cruelles » et « irréalistes », les partis membres du CND ont plaidé pour une gestion plus participative de la crise.

C’est à ce juste titre que les formations de la majorité et de l’opposition du CND ont émis un certain nombre de recommandations. Au nombre de celles-ci, la suspension de « tous les vols en provenance de la France et de tous les pays, notamment occidentaux, identifiés comme foyers du Covid-19 ». Une mesure préventive qui selon les partis membres du CND devrait permettre de restreindre les risques d’importation du virus.