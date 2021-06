Gabon: les parlementaires du Woleu en quête de synergie

Soucieux d’impulser un nouveau souffle au développement du département du Woleu dans la province du Woleu-Ntem, les membres du Collectif des Parlementaires de cette partie du pays ont échangé le dimanche 31 mai dernier avec d’autres élus du département. Une initiative qui a pour objectif de promouvoir non seulement la cohésion entre les filles et fils du Woleu mais aussi donner un nouveau souffle au développement dans cette partie de la province septentrionale.

Cette rencontre initiée par le député du 2ème arrondissement de la commune d’Oyem Estelle Ondo, est la résultante de la situation pour le moins préoccupante sur le plan socioéconomique dans le département du Woleu. Ainsi, au nombre des problèmes rencontrés par les populations, il y a entre autres la pauvreté, la problématique du chômage des jeunes; l’immigration qui fait courir le risque d’insécurité ou l’explosion des cas de contamination au VIH/Sida.

Autant de problèmes qui selon l’ancien ministre des Eaux et forêts nécessitent une prise de position claire des cadres du département du Woleu, afin d’y trouver des solutions pérennes. « En tant que parlementaires, élus du peuple, nous représentons toutes les populations et nous devons travailler ensemble », a indiqué Estelle Ondo.

A cet effet, l’élu d’Oyem a exhorté ses pairs à plus de solidarité afin de trouver « les mécanismes et les outils pour impulser le développement de notre département ». « Nous voulons changer le mode de gouvernance pendant la durée de notre mandat, et transcender nos appartenances politiques », a-t-elle indiqué.