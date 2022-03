Gabon: les parents d’élèves de l’école d’Akebe 2 édifiés sur l’éducation sexuelle

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Gabon-égalité dans son projet « éducation sexuelle » que les parents d’élèves de l’école publique d’Akebe 2 dans le 3ème arrondissement de Libreville ont été édifiés sur les mécanismes de prévention contre les grossesses précoces, le harcèlement sexuel et les maladies sexuellement transmissibles. Une initiative saluée par les participants qui se sont engagés à optimiser leur éducation sexuelle.

« Nous sommes la génération égalité », c’est le leitmotiv de la campagne de sensibilisation et d’information initiée par la stratégie Gabon-égalité dans son projet « éducation sexuelle ». Entamée le lundi 21 mars dernier, ladite campagne a tour à tour conduit les équipes dirigées par Marie-Laure Eliwa dans plusieurs établissements d’enseignement primaire et secondaire de la capitale. Pour ce qui est de la journée du jeudi 24 mars 2022, ce sont le Lycée public de Montalier et l’école publique d’Akebe 2 qui ont servi de cadre d’échanges.

Une rencontre qui a permis à la Chef du projet Éducation sexuelle Gabon-égalité de pactiser avec les parents d’élèves sur les comportements responsables à adopter pour prévenir les risques sociaux et les dangers qui guettent la jeunesse. « Au terme de l’évaluation de l’impact de la sensibilisation des apprenants. Cette semaine nous avons démarré avec la sensibilisation des parents d’élèves qui débute avec un questionnaire anonyme. Il revient à chaque parent de le remplir en fonction de ce qu’il sait sur l’éducation à la santé sexuelle de nos enfants », a indiqué Marie-Laure Eliwa.

Pour cette dernière, l’objectif visé est de tendre une oreille attentive aux préoccupations des tuteurs et tutrices afin de répondre de manière efficace à l’ensemble de questions sur le domaine dont ils n’ont pas de réponse.

À cet effet, plusieurs rouages ont été livrés à l’assistance majoritairement constituée de femmes sur les modes de prévention contre les dangers qui gravitent autour de leur progéniture. Une initiative saluée par les participants. « C’était vraiment une réunion importante car on en sort remplis. Nous avons appris comment veiller à l’éducation sexuelle de nos enfants et à les aider à résister aux harcèlements en milieu scolaire », a déclaré Maria, une participante. La campagne se poursuivra dans d’autres établissements.