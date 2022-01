Gabon: les Panthères «patriotes» refusent d’aller à la Can sans leurs primes

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’ambiance qui prévaudrait actuellement à Dubaï où les Panthères du Gabon Football autoproclamées « les patriotes » se préparent pour la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Selon notre confrère L’Union informé par une source de la délégation gabonaise, Pierrr-Emerick Aubameyang et ses pairs refuseraient « d’embarquer dans le vol en direction du Cameroun ». Et ce, pour des primes non garanties.

Défaites par les Burkinabè avant d’être tenues en échec par les Mauritaniens, les Panthères du Gabon semblent parties sur un mauvais pied avant le début de la Coupe d’Afrique des nations. Cerise sur le gâteau, les footballeurs baptisés par le ministre de tutelle, « les patriotes », auraient décidé d’observer un mouvement d’humeur en terre émiratie. D’ailleurs, une source proche de la délégation gabonaise aurait vendu la mèche à L’Union.



« Les joueurs ont été catégoriques. Ils ne prennent pas l’avion si la situation du paiement des primes n’est pas réglée. Ils déplorent également le fait que l’un des responsables ait indiqué qu’ils prendraient des joueurs locaux pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 s’ils n’embarquent pas », renseigne une source proche de la délégation gabonaise. Pour l’heure, les positions semblent rigides. La Présidence de la République serait attendue aux négociations. Nous y reviendrons !