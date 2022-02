Gabon: les officiers d’état-civil bientôt formés sur les nouvelles dispositions du Code civil

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur Lambert-Noël Matha, a présidé le lundi 14 février 2022, une réunion préparatoire en prélude au lancement des ateliers de vulgarisation des nouvelles dispositions du Code Civil, mais aussi au Code de l’enfant auprès des officiers d’état‐civil placés sous sa tutelle.

Cette formation qui devrait se tenir très prochainement au bénéfice des officiers d’état‐civil, s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne de vulgarisation de la loi n°006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes. Organisée conjointement par le ministère de la Justice, elle vise à sensibiliser les officiers d’état-civil sur les contours et les enjeux de cette nouvelle loi.

Étaient présents à cette réunion d’information, à laquelle a pris part la ministre de la Justice Erlyne Antonela Ndembet, les édiles de Libreville, d’Owendo, d’Akanda et de Ntoum. Ces derniers ont été édifiés sur la composition des modules de formation ainsi que le format de ces ateliers, qui devraient s’étendre à terme, vers l’intérieur du pays.

L’idée étant d’amener les différents acteurs à s’approprier le nouveau corpus en matière d’égalité homme/femme et de lutte contre les violences à l’égard des femmes. Le but recherché, c’est la maîtrise et l’appropriation des nouvelles dispositions et qui doivent être mises en pratique aussi bien par les magistrats, les greffiers que par les autres auxiliaires de justice.