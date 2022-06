Gabon: les musulmans privés du pèlerinage à la Mecque faute d’argent

Ecouter cet article Ecouter cet article

Selon notre confrère Gabon 24, l’information aurait été rendue publique par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG). En effet, les musulmans de notre pays n’effectueront pas le pèlerinage à la Mecque, le cinquième pilier de l’islam et ce, par défaut d’argent conséquent pour supporter les coûts inhérents au Hajj.

C’est une mauvaise nouvelle pour la communauté musulmane qui espérait honorer le cinquième pilier de l’islam pour l’édition 2022 censée débuter le 8 juillet prochain. Et pour cause, face à la tension de trésorerie, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG) aurait simplement annoncé son incapacité à s’y rendre.

Une situation ubuesque si on tient compte de l’importance que revêt le pèlerinage de La Mecque, en Arabie saoudite, énoncé dans les lignes saintes du Coran. Selon le CSAIG, deux facteurs auraient été pris en compte pour asseoir cette décision. Le coût du séjour et le nombre de pèlerins désormais imposés cette année. Le sacré semble avoir été sacrifié.



Aussi faut-il rappeler qu’il s’agit du premier Hajj ouvert aux croyants étrangers depuis 2022 et ce, pour cause de pandémie liée au coronavirus. Une occasion d’ores et déjà ratée pour les milliers de croyants du Gabon. Pour information, l’accès au Hajj semble désormais élevé d’un point de pécuniaire puisqu’il faudrait débourser près de 3 millions de FCFA pour un package comprenant le billet d’avion, l’hébergement et la restauration.