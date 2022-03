Gabon: les ministères de la Défense, de l’Economie et du Budget confiés aux femmes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Trois ministères régaliens ont été confiés aux femmes. Il s’agit des ministères de la Défense, de l’Économie et de la Relance et du Budget et des Comptes publics . Si la ministre de l’Economie Nicole Jeanine Lydie Roboty Mbou a rempilé, les deux autres départements ministériels sont occupés par des femmes qui arrivent pour la première fois au gouvernement.

De ministre déléguée, à ministre de plein exercice. Nicole Jeanine Lydie Roboty Mbou, avait été choisie, pour remplacer Jean-Marie Ogandaga au ministère de l’Économie et à la Relance, au sein du gouvernement en décembre 2000. Poste qu’elle occupe jusqu’à ce jour.

La ministre du Budget et des Comptes publics Edith Ekiri Mounombi épouse Oyoumi, quant à elle était jusqu’avant sa nomination secrétaire générale Secrétaire général du ministère de l’Économie et des finances. C’est un pur produit des régies financières qui s’est démarqué par son travail effectué partout ou elle est passée.

Félicité Ongouori Ngoubili inconnue du grand public jusqu’à sa nomination au poste de ministre de la Défense Nationale en lieu et place de Michael Moussa muté aux Affaires étrangères. Elle était jusqu’au moment de sa nomination la députée du Parti démocratique gabonais (PDG) au deuxième siège du département de Lekoni-Lekori. Diplomate de carrière, Félicité Ongouori Ngoubili a également occupé la fonction de directeur de cabinet adjoint de feu Omar Bongo Ondimba.