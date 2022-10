Gabon: les militaires sommés de reprendre les «patrouilles sectorielles» sur l’ensemble du territoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une note de service que le Chef d’Etat major de l’armée de terre, le Général de brigade Sosthène Ngari a annoncé la relance des « patrouilles sectorielles » sur l’ensemble du territoire. Si pour l’heure les motivations de cette reprise ne sont pas précisées dans ladite communication, celle-ci pourrait venir en appui aux forces de sécurité en matière de lutte contre l’insécurité.

Dans cette communication n°006055/EMAT/DIROPS DU daté du 17 octobre dernier, le chef d’Etat major de l’armée de terre demande à ses troupes de « reprendre les patrouilles sectorielles dans vos zones de responsabilité dès réception du présent message jusqu’à nouvel ordre ». Un ordre adressé entre autres au Régiment de commandement d’appui et de soutien, au Bataillon de reconnaissance et de combat (BRC) et au 1er Régiment de parachutistes Gabonais.

Ainsi, ces éléments des Forces armées gabonaise devraient effectuer des patrouilles sur l’ensemble du territoire national conformément aux instructions du Général de brigade Sosthène Ngari. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que les FAG sont réquisitionnés dans le cadre des patrouilles sectorielles.

En effet, elles avaient été fortement impliquées dans la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la pandémie qui avait touché le Gabon durant près de deux ans. Si la communication du Chef d’Etat major de l’armée de terre n’est pas précise quant à l’objet de ces patrouilles, elle rentre vraisemblablement dans le cadre de ses missions régaliennes.