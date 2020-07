Gabon: les mesures barrières non respectées dans les marchés de Port-Gentil

Avec 30 contaminations enregistrées à ce jour à Port-Gentil, la situation épidémiologique de la ville pétrolière semble sous contrôle. Mais la situation pourrait s’aggraver du fait de l’attitude incivique des populations notamment dans les différents marchés de la capitale économique qui ne respecteraient pas les mesures barrières. En plus du non-respect de la distance de sécurité, on note la destruction des dispositifs de lavage des mains par des truands, rapporte L’Union.

A Port-Gentil dans la province de l’Ogooué Maritime, difficile de faire respecter les gestes barrières édictées par le gouvernement pour faire face à l’augmentation du nombre de cas de coronavirus dans le pays. Les marchés bondés ont désormais repris vie malgré quelques restrictions imposées par les autorités municipales, difficile de mettre en application ces gestes, « aussi bien par les commerçants que par leur clientèle », regrette des observateurs de L’Union.

« On peut voir des vendeurs à la sauvette courir derrière des piétons et des véhicules pour écouler des jus de fruits, du citron, des bavettes, du linge (…) Les chaussures par terre qu’elles tournent et retournent en discutant des prix », a observé le quotidien L’Union « au mépris de la distanciation physique et du port du masque ».

Par ailleurs, si les mesures barrières sont très peu observées dans ces espaces commerciaux, on note la destruction des points d’eau par des truands. Ce qui rend quasi impossible le lavage des mains aussi bien pour les commerçants que pour les clients.