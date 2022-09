Gabon: les membres du GMP outillés sur la mise en œuvre du processus de l’ITIE

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce mercredi 21 septembre 2022 qu’a pris fin le webinaire sur l’appropriation de la méthodologie de la mise en œuvre du processus de déclaration de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE – Gabon). Les parties prenantes ont pu durant 3 jours, s’imprégner davantage de ces outils indispensables à la décision.

Organisé en présentiel et en ligne du 19 au 21 septembre 2022, le webinaire de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives visant à renforcer les acquis des participants dans la « structuration des actions à venir contenues dans la proposition de la feuille de route élaborée à cet effet et devant servir de cap les quatre prochains mois », a semble-t-il été une réussite en tous points.

Et pour cause, la société a particulièrement été outillée davantage sur l’appropriation du cadre de planification et de mise en œuvre de l’ITIE au Gabon. Ainsi, axée sur la transparence et la redevabilité, cette initiative a surtout permis aux parties prenantes nationales de mieux connaître et bien comprendre cette norme mondiale afin de pouvoir bien décider. À cet effet, les administrateurs locaux sont revenus sur les priorités stratégiques des partenaires.

Par ailleurs, les échanges ont été portés sur les résultats du diagnostic organisationnel et propositions de formalisation de la crédibilité et viabilité du GI-ITIE Gabon. La deuxième journée des travaux a tourné autour du bilan de la mise en œuvre du plan de travail annuel et budgétisé, la définition des actions prioritaires à mener dans les 4 mois à venir, l’ordre de priorités en matière d’investissements entre 2022-2024.

Lors de la clôture des travaux intervenue ce mercredi 21 septembre 2022, les interventions du SI-ITIE, de l’ITIE RDC et l’ITIE Sénégal sont intervenus pour le renforcement des capacités des administrateurs du GI-ITIE Gabon sur la supervision par le GMP, les prérogatives GMP/STP dans le cadre de la conduite des processus de déclaration et validation. Pour information, L’ITIE Gabon est un groupement d’intérêt public créé par le décret n°00535/PR/MEFBP du 8 juillet 2005.