Gabon : les médias, la société civile et la justice outillés sur les discours haineux

Lancée le mercredi 21 juin 2023 à la maison des Nations unies de Libreville, la formation sur la prévention et la lutte contre les discours de haine, l’incitation à la haine et la violence s’est achevée le jeudi 22 juin dernier. Cette initiative portée conjointement par le Mécanisme national de dialogue et d’échanges (MNDE) et l’Organisation des Nations unies (ONU) a permis de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs des médias, de la société civile et de la justice sur les questions susmentionnées.

Conscients du danger que constituent les discours haineux sur la toile, le MNDE, l’ONU et la Direction générale des droits de l’homme (DGDH) ont mis en place un cadre d’échange auquel ont pris part différents acteurs de la vie publique. En effet, durant 2 jours, les médias, la société civile et la justice ont été formés sur les actions préventives et les mesures de sensibilisation nécessaires pour promouvoir une société plus tolérante et respectueuse. Pour ce faire, les formateurs ont procédé à la définition des termes, à l’identification des conséquences et à la présentation des recommandations.

Des interventions variées

A l’entame des travaux, la coordinatrice résidente du système des Nations unies au Gabon, madame Savina Ammassari a rappelé l’importance de la thématique abordée. On note diverses interventions notamment celles des institutions onusiennes, de la Haute autorité de la communication (HAC), et du pouvoir judiciaire représenté par la première présidente de la Cour d’appel, madame Corinne Andjembe Yougoumantsia Ndjambo.

La prise de parole de la présidente de la Cour d’appel a permis d’éclairer l’assistance sur l’inexistence de texte dédié au discours haineux dans le Code pénal. À ce jour, les discours de haine ne sont pas qualifiés d’infraction. Toutefois, la notion est contenue dans les infractions relatives aux atteintes à l’honneur et la considération des particuliers. C’est notamment les dispositions des articles 284 sur la diffamation et l’article 186 sur les injures publiques. Ces articles sanctionnent les infractions susmentionnées d’un an de prison au plus ou d’une amende d’un million de francs CFA.

Définition des discours haineux

Avant de pouvoir lutter contre les discours de haine, il est crucial de les comprendre. Le plan d’action des Nations unies pour lutter contre les discours de haine les définit comme étant « toute forme de communication par la parole, l’écrit ou le comportement qui attaque ou utilise un langage péjoratif ou discriminatoire à l’égard d’une personne ou d’un groupe sur la base de ce qu’ils sont, en d’autres termes, sur la base de leur religion, de leur ethnie, de leur nationalité, de leur race, de leur couleur, de leur ascendance, de leur sexe ou d’un autre facteur d’identité ». Y sont associées les notions de mésinformation et de désinformation que les enseignants ont pris le soin de définir.

Par ailleurs, les protagonistes ont reçu une édification sur les conséquences néfastes de ce phénomène. Il s’agit notamment de divisions, de traumatismes psychologiques, de violences physiques pouvant aller jusqu’au génocide comme se fut le cas au Rwanda. Ainsi, les institutions onusiennes et le MNDE invitent chacun à produire, consommer et diffuser les informations de façon responsable. Les acteurs de la société civile ont appelé le gouvernement à mettre en place des textes clairs condamnant les discours de haine tout en préservant la liberté d’expression.

Un séminaire enrichissant pour les participants. « Nous avons été beaucoup édifiés notamment sur les concepts de désinformation et de mésinformation. Ça nous permet de reconnaître les discours de haine dans notre vie quotidienne » indique la représentante de l’ONG La voix des oubliés. Dans la même veine, Georges Mpaga a salué l’initiative tout en donnant des recommandations. « C’est un concept important. Ce qu’il faut faire c’est un travail pédagogique qui tient compte du contexte afin de concevoir des messages appropriés à notre réalité » a-t-il suggéré.