Gabon: les lauréats du concours d’innovation du PNUD désormais connus 

Lancé le 07 avril dernier, le concours d’innovation agricole organisé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et le ministère du Commerce a connu son épilogue le vendredi 27 mai 2022. Il était question pour les organisateurs de ce concours de booster le secteur agricole grâce au savoir-faire des jeunes et des femmes. Les lauréats de cette première édition sont désormais connus.

C’était en présence de plusieurs officiels notamment le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi que s’est tenue cette cérémonie de remise. Après un mois de compétition, de formation et de présentation orale de leurs différents projets devant le jury, les lauréats ont vu leur travail récompensé lors de cette première édition. Ils remportent donc 23 millions de FCFA et un accompagnement personnalisé de 8 mois.

Il faut souligner que ce concours d’innovation avait pour objectif de promouvoir le rôle des femmes et des jeunes, en tant que porteurs d’idées et solutions innovantes dans le domaine de l’accès à l’énergie renouvelable et le développement des produits alternatifs à travers la valorisation des déchets. Les responsables du Programme des Nations unies pour le développement et les Lauréats se disent satisfaits de cette initiative.

Pour information, le PNUD fait partie des programmes et fonds de l’ONU. Son rôle est d’aider les pays en développement en leur fournissant des conseils mais également en plaidant leurs causes pour l’octroi de dons.