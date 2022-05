Gabon: les lauréats de la 9ème édition du parlement francophone des jeunes désormais connus 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les noms des deux Lauréats qualifiés pour représenter le Gabon à la 9ème édition du parlement francophone des jeunes( PFJ) prévue du 25 au 31 juillet à Tirana en Albanie sont connus. C’est la présidente du jury, Angélique Ngoma qui a rendu officiels les résultats le mercredi 13 avril dernier au palais Léon Mba après avoir soumis les deux lauréats à une série d’épreuves orales afin de juger leurs connaissances notamment celles liées à la francophonie..

Edou Mbegha Love Heridia et Makosso Molu Josué âgés de 21 et 23 ans sont les deux lauréats qui représenteront le Gabon à la 9ème édition du parlement francophone des jeunes ( PFJ) qui se tiendra du 25 au 31 juillet à Tirana en Albanie . En effet, c’est au terme d’une série d’épreuves axées sur les enjeux de l’heure principalement la Francophonie , une grande culture générale et la maîtrise parfaite de la langue française que ces deux jeunes ont su se démarquer.

Une cérémonie rehaussée par la présence du Président de la section gabonaise de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie ( APF) par ailleurs président de l’Assemblée Nationale Faustin Boukoubi. Il faut souligner que L’objectif principal de cet organe est de contribuer à former des citoyens responsables dans l’espace francophone pour un nouveau modèle de parlementaire.

Le rendez vous est donc pris pour juillet prochain ou l’opportunité sera donnée aux deux représentants du Gabon, de débattre de certaines problématiques politiques internationales aux côtés de leurs confrères provenant de l’espace francophone.