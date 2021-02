Gabon: «les laissez-passer délivrés aux services essentiels restent valables jusqu’à leur renouvellement»

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time ce lundi 15 février 2021 que les ministres de la Défense nationale et de l’Intérieur Michael Moussa Adamo et Lambert-Noël Matha ont tenu à apporter des précisions quant à la procédure de délivrance des laissez-passer et des autorisations spéciales de circuler. Occasion pour les membres du gouvernement d’indiquer que lesdits documents délivrés précédemment restent valables jusqu’à leur renouvellement. Ci-dessous l’intégralité de ladite communication.

« Communiqué

Conformément aux récentes mesures prises par le Gouvernement de la République visant à contenir la nouvelle vague de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays le Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et le Ministre de la Défense Nationale tiennent à apporter les précisions suivantes concernant la délivrance des laissez-passer (déplacement hors du Grand Libreville) et des autorisations spéciales de circuler (pendant les heures du couvre-feu).

S’agissant des laissez-passer individuels pour des raisons sociales, les usagers sont invités à formuler leur demande auprès du Ministère de l’Intérieur, munis des pièces justifiant le déplacement envisagé.

Concernant les autorisations spéciales de circuler, il est précisé que l’ensemble des demandes liées aux déplacements professionnels doivent être déposés auprès des départements sectoriels pour ensuite être transmises au Ministère de l’Intérieur pour leur traitement.

Les demandes concernant les Administrations Publiques doivent être adressées directement au Cabinet du Ministre de l’Intérieur. Elles doivent obéir à un nombre limité de bénéficiaires essentiellement réduit aux personnels d’astreinte.

Pour les services ayant leur siège social situé dans les provinces, de même que pour les particuliers résidents ou de passage, ces différents documents sont délivrés par les Gouverneurs.

Pour l’essentiel, il s’agit ici des mesures édictées par le Gouvernement en avril

2020.

Par ailleurs, il est rappelé que l’ensemble des autorisations de circuler et des laissez-passer délivrés aux services essentiels restent valables jusqu’à leur renouvellement progressif.

Fait à Libreville, le 15 février 2021

Le Ministre de la Défense Nationale

Michael Moussa Adamo

Le Ministre d’Etat. Ministre de l’intérieur

Lambert-Noël Matha. »