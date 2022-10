Gabon: les justifications abracadabrantesques de Matha sur l’arrêt de l’établissement des CNI

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique de l’arrêt de l’établissement des Cartes nationales d’identité (CNI) continue d’être au centre des préoccupations des populations mais aussi des différentes institutions que compte le pays. C’est notamment le cas de la Cour constitutionnelle qui, ce mercredi 05 octobre 2022, a procédé à l’audition du ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha sur cette situation pour le moins préjudiciable pour les citoyens gabonais.

C’est accompagné de sa collègue des Relations avec les Institutions constitutionnelles Denise Mekam’ne que le premier policier du Gabon a été auditionné par la haute cour. Si plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour, notamment la situation du Centre gabonais des élections (CGE) ou encore la révision du fichier électoral, la problématique de l’établissement des CNI était en bonne place.

A cet effet, les juges constitutionnelles notamment sa présidente Marie Madeleine Mborantsuo a rappelé le caractère impérieux de ce document « preuve irréfutable de l’identité nationale du citoyen ». Elle a d’ailleurs rappelé que cette problématique est d’autant plus cruciale à près de 10 mois des prochaines échéances électorales.

Justifiant cette situation pour le moins ubuesque, qui dure depuis une dizaine d’années et qui voit de nombreux Gabonais privés de la preuve de leur citoyenneté, Lambert Noël Matha a simplement indiqué que le « dossier évoluait assez bien avec les nouveaux partenaires » que sont la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI), l’ANINF et la Commission nationale de protection des données à caractère personnel.



Ainsi, il a indiqué que le « spécimen de la CNI a déjà été validé. Et que près de 500 000 cartes sont en stock et attendent d’être personnalisées ». Selon le ministre de l’Intérieur, cité par le quotidien L’Union, cette nouvelle carte bénéficiera des acquis d’IBOGA avec un fichier de 700 000 Gabonais dont les identités ont déjà été certifiées, pourrait être introduite dès décembre prochain. Wait&see!