Gabon : les journées du 15, 16 et 17 août 2023 fériées, chômées et payées

En prélude à la célébration du 63ème anniversaire de l’indépendance du Gabon et à la fête de l’Assomption, Ministre de l’Emploi, de la fonction publique, du travail et la formation professionnelle, Madeleine Berre a annoncé dans un communiqué, en date du 10 aout 2023, parvenu à Gabon Media Time, que les journées du 15, 16 et 17 août 2023 sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et du Travail, porte à la connaissance des travailleurs, des employeurs ainsi qu’à toute la communauté nationale que, conformément aux dispositions du décret n900727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 règlementant le régime des jours fériés en République Gabonaise et modifié en son article 2 par le décret n9000484/PR/MTE du 26 mai 2004, les journées du mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 août 2023, marquant respectivement l’Assomption et la Fête Nationale, sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national.

Fait à Libreville le 10 aout 2023 »