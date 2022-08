Gabon: les journées du 15, 16 et 17 août 2022 fériées, chômées et payées

Ecouter cet article Ecouter cet article

En prélude à la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du Gabon et à la fête de l’Assomption, Ministre de l’Emploi , de la fonction publique, du travail et la formation professionnelle, Madeleine Berre a annoncé dans un communiqué, en date du 8 août 2022, parvenu à Gabon Media Time, que les journées du 15, 16 et 17 août 2022 sont déclarées fériés, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Le ministère de l’Emploi, de la fonction publique et du travail, porte à la connaissance des travailleurs, des employeurs ainsi qu’à toute la communauté nationale que, conformément aux dispositions du décret n° 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République Gabonaise et modifié en son article 2 par le décret n°000484/PR/MTE du 26 mai 2004, les journées de lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 août 2020, marquant respectivement l’ « Assomption » et la « Fête Nationale », sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national.

Fait à Libreville le 08 août 2022 »