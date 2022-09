Gabon: les Journées digitales de Moanda dans les startings block dès le 29 septembre prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 29 septembre au 12 novembre 2022 se tiendra dans la commune de Moanda dans la province du Haut-Ogooué la 1ère édition des Journées Digitales organisées par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Un événement, premier du genre, qui a pour objectif d’accompagner les TPE-TPI et les entrepreneurs de la ville dans la construction de leur visibilité numérique sur le plan local et national, pour ainsi faire connaître et vendre leurs produits et services vers des cibles plus nombreuses et variées.

Entreprise citoyenne et engagée dans la promotion des outils numériques, la Comilog n’a de cesse de poser des actions visant à l’éclosion d’un véritable écosystème numérique dans la cité minière. La preuve avec l’organisation du 29 septembre au 12 novembre 2022 de la 1ère édition des Journées Digitales de Moanda qui se veulent une plateforme de partage d’expériences au bénéfice des entrepreneurs de ladite ville.

Placées sous le thème « l’utilisation du numérique dans le développement de mon business » cet événement s’adresse aux Très petites entreprises qui ont un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 millions de FCFA. « Les Journées Digitale se dérouleront autour de trois principaux événements notamment la conférence numérique au cours de laquelle les participants seront édifiés sur l’opportunité qu’offre le numérique pour le développement de leur entreprise, des ateliers pratiques et une foire digitale », a indiqué Luce Kassie Nzamba, animatrice transformation numérique au sein de la Direction des systèmes d’information de la Comilog.

Ainsi, les participants pourront être édifiés par exemple sur le processus d’immatriculation d’une entreprise en ligne, les avantages du processus d’immatriculation et quel type d’entreprise ils peuvent créer en fonction du service qu’ils proposent. Il faut souligner que les inscriptions ont débuté depuis le 19 septembre et prendront fin le 24 septembre prochain.