Gabon: les inscriptions aux examens désormais en ligne

C’est par le biais d’un communiqué de presse daté du lundi 4 janvier 2020 que le secrétaire général du Ministère de l’Education nationale a annoncé que les inscriptions aux différents examens se feront via le site www.examensgabon.com. Théodore Koumba a tenu à préciser que ledit site sera accessible entre le 4 janvier et le 6 février 2020.

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le gouvernement gabonais semble l’avoir cerné en optant pour la dématérialisation des procédures administratives. À cet effet, Théodore Koumba a informé « la communauté éducative et particulièrement les candidats aux différents examens que le site d’inscription en ligne www.examensgabon.com est ouvert du 4 janvier au 6 février », est-il indiqué dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Il est donc demandé aux différents chefs d’établissement de procéder dès lors aux inscriptions de leurs élèves des classes de 5ème année pour le primaire et des classes de 3ème et terminale pour ce qui est du secondaire. Tout en précisant que « les candidats libres procéderont directement à leur inscription via le site susmentionné ». Ce délai qui pourrait s’avérer imparti, est conforme à la décision n°0034 MESRTTENFC fixant le calendrier des examens et concours pour le compte de l’année 2020-2021.