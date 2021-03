Gabon: les indéfectibles d’Ali Bongo pour une «révolution idéologique profonde»

Réunis autour d’une table de concertation, les membres du mouvement politique « les indéfectibles soutiens d’Ali Bongo Ondimba » a tenu à donner son avis sur l’état actuel de la nation. En effet, le samedi 6 mars dernier, Dieudonné Ondza, porte-parole dudit collectif a suggéré la mise en œuvre d’une dynamique fondée sur le partage et le dialogue. Non sans solliciter la libération pure et simple de Gaël Koumba Ayoune.

Alors que la crise sanitaire liée à la Covid-19 bat son plein sur le territoire national, les conséquences socio-politiques ne manquent pas à l’appel. Pour preuve, les dénonciations des populations vis-à-vis des nouvelles mesures gouvernementales ont très vite fait d’être exploitées par des acteurs politiques de la majorité et de l’opposition. Lesquels s’y appuieraient pour mettre à mal la liberté d’expression et le dialogue entre Gabonais.

Fustigeant cette démarche clanique de vie publique, le collectif dénommé « les indéfectibles » ont appelé à changer de paradigme dans un tournant décisif pour la nation engagée dans l’émergence. « Pour notre part, le Gabon n’est ni en déclin ni émergent. […] Ainsi donc, autour du Président de la République Chef de l’Etat, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous proposons la mise en d’une dynamique fondée sur le partage et le dialogue », a déclaré Dieudonné Ondza, porte-parole dudit mouvement.

Réaffirmant leur soutien au chef de l’État, les indéfectibles se sont dit déjà « en rang de bataille » pour apporter leur pierre à l’édifice. Occasion pour ces jeunes Aliistes de solliciter la libération de Gaël Koumba Ayoune interpellé au lendemain des échauffourées en marge du concert des casseroles. « Nous demandons sa libération immédiate, car sa place est aux côtés du Président de la République chef de l’Etat, et non en prison où il se trouve par la volonté de ceux qui considèrent le Gabon comme leur patrimoine, et qui veulent prendre de la République en otage », ont-ils regretté.



Pour information, les indéfectibles est un collectif regroupant des jeunes leaders issus des mouvements associatifs et partis politiques de la majorité et de l’opposition. Ces derniers se veulent être les garde-fous de la politique du chef de l’État. Observateurs avertis et au fait des réalités des populations, ce mouvement s’engage à être une force de propositions dans la quête d’un idéal social et républicain qui vise à satisfaire les populations, peu importe leurs appartenances ethniques, voire politiques.