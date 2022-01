Gabon: les importateurs de bananes menacent d’entrer en grève

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le syndicat national des commerçants grossistes agricoles du Gabon a déposé le lundi 10 janvier dernier, un préavis de grève de huit jours auprès des autorités compétentes. Une situation consécutive aux nombreuses tracasseries douanières rencontrées par les commerçants et pour lesquels la coalition syndicaliste présidée par Pierrette Beka Ndong souhaite que le gouvernement revoit sa copie sur la nouvelle taxation de la douane.

C’est au cours d’une déclaration faite le lundi 10 janvier 2022 au marché banane de Belle vue 2 que le syndicat national des commerçants grossistes agricoles du Gabon est monté au créneau. Fustigeant les taxes élevées relatives à l’importation de banane du Cameroun, les syndicalistes ont indiqué une entrée en grève dans huit jours si rien n’était fait par les autorités gouvernementales.

En sa qualité de présidente, Pierrette Beka Ndong a tenu à dénoncer certaines pratiques des douaniers qui pourraient obliger certains opérateurs économiques à mettre la clé sous la porte. « La douane nous impose de prendre un transitaire pour la taxation de la marchandise qui périt en un jour. Nous n’arrivons pas à nous en sortir. Le marché est vide, les commerçants sont tombés en faillite », a-t-elle déploré.

Les importateurs déplorent au passage le mauvais état de la route. « Beaucoup de camions chutent, tombent et la banane pourrit », a déclaré Pierrette Beka Be Ndong. Laquelle implore la diligence des autorités pour trouver une solution idoine à ce problème. Pour rappel, la banane est l’un des aliments favoris du panier de la ménagère. Une grève du syndicat national des commerçants grossistes agricoles du Gabon pourrait, à terme, occasionner une pénurie des produits vivriers sur les étals à Libreville.