Gabon: les habitudes des populations troublées par la crise Covid-19 ?

Bien que désormais dépassée, la période de confinement d’une durée de 2 ans aura profondément modifié les habitudes de nombreux Gabonais. Qu’il s’agisse des modes de vie, de consommation et des rapports sociaux, le Gabonais semble encore prisonnier des restrictions gouvernementales dont ils devraient se libérer en expérimentant la vie normale.

« Il y aura un avant et après Covid-19 », annonçaient plusieurs observateurs de la vie publique mondiale et des rapports internationaux. Pourtant ces derniers ne pensaient pas si bien dire quand ils affirmaient que des troubles de la personnalité et comportementaux pourraient être constatables. Difficulté à se défaire du masque, réticence à se serrer la main, la distanciation s’est érigée en norme sociale.

Le mode de vie n’est pas en reste, les Gabonais sont de plus en plus disposés à regagner leurs domiciles dès 20 heures. Une attitude qu’il serait tout logique de lier au couvre-feu sanitaire édicté aux premières heures de l’avènement du Coronavirus sur le sol gabonais. Aujourd’hui encore, les populations s’empressent. Résultat, à peine 22 heures arrivées, les rues sont désertes et même les épiciers et vendeurs en détail sont pour la plupart fermés.



Invitée de l’émission « Vôvo », la psychologue Charlène Guigui Allié a fait le point sur la situation. « Les Gabonais sont restés dans la psychose de la pandémie de Covid-19 notamment avec des anciens réflexes liés à la pile de mesures restrictives de libertés », a-t-elle indiqué. Non sans préciser que le retour à la vie normale est « une réalité qui prendra juste du temps pour permettre aux populations de reconsidérer qu’elles sont de nouveau libres ».