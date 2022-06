Gabon: les habitants du 5ème arrondissement privés d’électricité à répétition depuis 3 jours

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les délestages orchestrés par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) semblent repartis de plus belle dans la commune de Libreville. C’est le cas dans le 5ème arrondissement où l’électricité est coupée toutes les 2 heures de temps et ce, depuis 3 jours consécutifs sans qu’aucune explication ne leur soit donnée.

Va-t-on en finir avec le sempiternel problème de délestage qui sévit dans la première commune du Gabon? En effet, s’il y a quelques mois, les coupures de courant touchaient tous les quartiers avec un chronogramme pour cause de réparation d’une gigantesque panne, cette-fois c’est le 5ème arrondissement de Libreville qui subit seul ses caprices du seul opérateur économique du domaine. Un monopole aux effets néfastes pour les consommateurs qui sont condamnés à subir.

Les habitants de Mindoube, IAI, Damas et Pk12 vivent tous au rythme des aller et retour d’électricité depuis le jeudi 16 juin dernier. Une situation assez étrange qui ne manque pas d’affecter les ménages et les entreprises de cette zone. Depuis quelques jours, les agences de transfert d’argent sont contraintes de limiter le nombre de clients servis par jour. «Ils disent qu’ils ne peuvent pas prendre de nouveaux retraits. C’est compliqué », a déploré un usager de MoneyGram.



Par ailleurs, les ménages peinent à s’organiser objectivement avec les coupures intempestives. « Le travail c’est lundi mais je suis obligé de repasser tout mon linge aujourd’hui. On ne sait pas si demain on aura le courant. C’est triste mais c’est le Gabon », a souligné Evrard, habitant du quartier Mindoubé 3. Plus grave, certains foyers révèlent qu’en 72 heures, « on a perdu des téléviseurs. Moi c’est mon congélateur qui ne répond plus ». Des dégâts matériels que la SEEG ne devrait pas réparer même étant à leur origine.

