Gabon: les habitants de Beau-séjour tourmentés par le piteux état de leur route

Collisions, voitures enlisées, embouteillages, galère des taxis, entre autres. Tels sont quelques maux qui constituent le quotidien des populations et des usagers de la route empruntant l’axe PK8-Awendjé à Libreville. Malgré la présence d’un établissement sanitaire d’utilité publique dans cette zone (l’hôpital de la coopération Égypto-gabonaise), cet axe routier devient chaque jour difficile d’accès, sous le regard impuissant de l’actuel ministre des Travaux publics, Léon Armel Bounda Balonzi.

Les habitants de l’axe PK8-Awendjé paient-ils un lourd tribut? C’est la question que l’on pourrait se poser au regard de la qualité de leur axe routier qui se dégrade chaque un jour un peu plus, depuis plusieurs années aujourd’hui. Dans l’impasse, les populations prient chaque jour pour que le gouvernement entende « enfin » leurs cris de détresse pour les sauver de ce qu’ils appellent désormais un « calvaire ». Mais il n’en est rien.

Pis, la présence dans cette zone d’un hôpital n’est pas non plus une garantie, puisque le gouvernement, en l’occurrence le ministre des Travaux publics, ne semble pas se soucier du difficil accès à cet établissement sanitaire en pleine capitale librevilloise. Pourtant, en mars 2021 le membre du gouvernement avait effectué une visite dans différents chantiers de Libreville et n’avait cessé de rappeler qu’il est « sur le terrain », pour résoudre ce problème qui freine grandement le développement économique d’une province qui abrite la capitale du Gabon. Le tout sans oublier les nombreux risques d’accidents auxquels sont confrontées les populations.

En attendant, les populations peuvent continuer de s’en remettre à la traditionnelle expression gabonaise « On va encore faire comment? », tout en espérant que le gouvernement réagisse et mette un terme à cette situation qui n’a que trop duré.