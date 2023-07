Gabon : les grumiers interdits de circulation les week-ends et jours fériés

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce jeudi 29 juin 2023 sur les antennes de la chaine de télévision Gabon 1ère que, le ministre des Transports a annoncé la fin de la dérogation de circulation accordée aux transporteurs de grumes. Ainsi, ces derniers ne sont plus autorisés à circuler sur l’ensemble du territoire national les week-ends et jours fériés.

Face aux cas de conduite dangereuse adoptée par certains chauffeurs de grumiers, mais surtout la recrudescence des accidents impliquant ces derniers, le ministère des Transports a décidé de prendre le taureau par les cornes. C’est dans cette optique qu’elle a annoncé ce 29 juin des nouvelles dispositions quant à la circulation de ces mastodontes de la route.

« À compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, les dérogations en cours accordées aux transporteurs routiers de grumes pour circuler les week-ends et jours fériés sont suspendus », Le conseiller en communication du ministère des Transports, Urphia Ininghouet. Ainsi, pour l’administration des Transports, d’une d’une décision qui vise à renforcer les dispositifs en matière de sécurité routière en cette période de départ en vacances.

La brigade de contrôle routier désormais sur le qui-vive

Cette décision vise à rétablir l’ordre administratif sur la base de l’arrêté n⁰00029/MTAC/DGTT du 29 mai 2002 du ministre des Transports qui fixe notamment l’interdiction de circulation des véhicules grumiers pendant les week-ends et jours fériés et les sanctions y relatives. Dans le cadre de l’application de cette mesure, Urphia Ininghouet a annoncé le déploiement de la brigade de contrôle routier forces de défense et de sécurité.

LIRE AUSSI : Nyanga: plusieurs grumiers épinglés pour non-respect des jours et horaires de circulation

Il faut souligner que depuis des années, les transporteurs de grumes sont devenus de véritables engins de mort sur les routes de l’ensemble du pays. Chaque mois, ces mastodontes sont généralement impliqués dans des accidents de circulation du fait parfois de l’excès de vitesse ou des stationnements anarchiques.