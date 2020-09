Gabon: les fonctionnaires du Woleu-Ntem invités à se conformer à la procédure de déclaration des biens

Ce mercredi 16 septembre 2020, la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite (CNLCEI), a entamé sa campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite dans la province du Woleu-Ntem. Une campagne qui avait pour objectif de sensibiliser les dépositaires de l’autorité de l’Etat à se conformer à la procédure de déclaration des biens.

C’est en présence du gouverneur de province, Jules Djeki, du 1er maire-adjoint de la commune d’Oyem, Alain Pandzou que la délégation de la commission conduite par Jean-Pierre Boudoughou Biboutou a tenu à édifier les fonctionnaires de cette partie du pays sur les missions de cet organe tel que défini par la loi 003/2003 du 7 mai 2003, portant création, organisation et fonctionnement de la CNLCEI, mais aussi sur les modalités de déclaration de biens par les dépositaires de l’autorité de l’Etat et les conditions de leur conservation et de leur exploitation.

A cet effet, cette rencontre répartie en quatre modules, développés par les commissaires membres de la CNLCEI, ont porté sur les généralités sur la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, la déclaration des biens, le mode opératoire des enquêtes, réformes et prospectives. Il faut souligner que cette campagne concerne les responsables administratifs centraux, les conseils locaux, les personnels des forces de défense et de sécurité, les opérateurs économiques, le patronat et les partenaires au développement.

Concernant la procédure de déclaration des biens, elle s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, de lutter efficacement contre l’enrichissement illicite et la corruption. Deux fléau qui gangrènent depuis des décennies l’administration gabonaise.

A savoir que la déclaration des biens comporte distinctement le détail des biens meubles et immeubles du dépositaire de l’autorité de l’Etat, de son conjoint et de ses descendants mineurs. Elle comprend également une énumération du ou des salaires annuels, loyers, pensions, immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que des véhicules à moteur et autres véhicules. De même, toute activité supplémentaire temporaire ou permanente, exercée concomitamment avec ses fonctions ou avec son emploi, doit être mentionnée.