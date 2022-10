Gabon: les femmes sensibilisées sur le cancer du sein autour des séances de «Fitness Rose»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus dénommé Octobre Rose, l’Association nationale de fitness et de disciplines associées (ANAFIT-DA) a organisé ce samedi 8 octobre 2022 au Plateau sportif de Sogatra de Libreville le premier événement de ce mois de sensibilisation. Le Fitness Rose qui a réuni des centaines de femmes a été l’occasion pour la coordinatrice générale de réunir ces dernières autour des valeurs sportives qui contribuent indubitablement à leur bonne santé et comme moyen de prévention de ces pathologies.

Placée sous le thème « L’activité sportive comme prévention contre les cancers », cette campagne de communication permet de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. L’événement organisé ce samedi 8 octobre 2022 dénommé « Fitness Rose » avait donc pour objectif de réunir les femmes autour d’exercices sportifs avec la présence de Coralie La Louve comme coach. Une activité qui a permis non seulement de maintenir la forme, d’améliorer la santé, mais aussi de mobiliser la gente féminine afin qu’elle puisse être sensibilisée sur la question.

La coordinatrice générale du Fitness Rose, Jeanne Danielle Rey (en arrière plan) et la coach Coralie la Louve © D.R.

Cet Octobre Rose qui en est à sa 9ème édition a été l’occasion pour les organisateurs de jouer leur partition quant au ralentissement de la propagation du cancer du sein. « Après 3 ans d’absence, le Fitness Rose fait son retour. Nous avons réunis près de 500 femmes et c’est un plaisir de voir toutes ces personnes réunies autour du sport pour lutter contre le cancer mais aussi d’autres maux qui concernent la gente féminine et pour ça je remercie nos partenaires » a déclaré Jeanne Danielle Rey, coordinatrice générale de Fitness Rose.

Pendant ce mois dédié à la sensibilisation, l’objectif sera également d’amener le maximum de femmes vers les centres de santé pour le dépistage. Pour ce faire, la campagne de dépistage se déroulera dans tous les centres de santé de Libreville et dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU). A l’intérieur du pays, elle sera effectuée dans les centres hospitaliers régionaux. Pour information, les séances gratuites « Fitness Rose » se poursuivent. Elles auront lieu le 15 octobre au gymnase du Prytanée militaire, le 22 octobre au Parking Nord du stade d’Angondjé et le 29 octobre au stade de Nzeng-Ayong.