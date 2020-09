Gabon: les femmes et le système agroalimentaire au coeur d’un échange entre Koho et la FAO

C’est dans le cadre de ses différentes activités que le jeudi 10 septembre dernier, la ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme a devisé avec le représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Une rencontre autour de laquelle, le rôle de la femme dans l’agroalimentaire a constitué le point focal de cette entrevue entre le deux personnalités.

C’est en amont dans le but de faire une revue de la collaboration entre les deux institutions que s’est tenu le 10 septembre dernier au ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme une rencontre entre la ministre Prisca Koho Nlend et le coordonnateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale, représentant le Gabon et Sao-Tomé Et Principe, Helder Muteia.

Ce dernier du reste coordonnateur sous-régional a remis le rapport terminal qui faisait office de « Réponse genre aux plans nationaux et régionaux d’investissement agricole pour relever le défi faim zéro dans les Etats membres de la CEEAC », a précisé la communication du ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme.

Pour Prisca Koho Nlend ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme et le coordonnateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale, représentant le Gabon et Sao-Tomé Et Principe, Helder Muteia, le role de la femme dans les systèmes agroalimentaires doit davantage être évoqué dans l’organisation. « Elles représentent 80 % dans la chaîne de production, de transformation et de distribution des produits agricoles pour la faim zéro », les femmes en parlant d’elles seront à l’honneur le 15 octobre prochain lors de la journée internationale de la femme rurale.