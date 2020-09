Gabon: les femmes de l’Udere condamnent les attaques contre Ossouka Raponda

La nomination le 17 juillet 2020 de Rose Christiane Ossouka Raponda au poste de Premier ministre, n’a pas fini de susciter au sein de la gente féminine. La dernière en date est celle des femmes de l’Union démocratique et républicaine (Udere), qui par le biais d’une déclaration le samedi 12 septembre dernier ont tenu à apporter leur soutien au chef du gouvernement à la suite de « l’acharnement » dont elle serait victime.

C’est par la voix de sa porte parole Epiphanie Josée Piazza Guiboumou Sima que les femmes de l’Udere ont tenu à saluer la nomination d’une femme à la tête du gouvernement, une première depuis l’accession du Gabon à la souverainté internationale, il y a 60 ans. Pour les membres de cette formation politique dirigée par Victor Missanda, la designation de Rose Christiane Ossouka Raponda sonne comme une marque de confiance du président de la République qui « récompense le professionnalisme d’une femme de qualité exceptionnelle, qui a toujours fait preuve de compétence, de responsabilité et de loyauté ».

Pour les femmes de l’Udere, cette nomination est également un acte concret du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui à institué la décennie de la femme. « Les femmes de l’Udere souhaitent à madame Rose Christiane Ossouka Raponda bon courage, pour la poursuite du travail accompli par ses prédécesseurs. Certes, la tâche ne sera pas un fleuve tranquille », a déclaré Epiphanie Josée Piazza Guiboumou Sima.

Par ailleurs, elles n’ont pas manqué de condamner ce qu’elles qualifient de « déferlement des violentes attaques par voie de presse et autres réseaux sociaux contre le chef du gouvernement ». « Ces agissements de nature à créer les troubles peuvent dangereusement mettre en péril le fonctionnement de l’Etat et jeter un discrédit sur l’image de nos institutions et de notre pays à l’extérieur » ont-elles déploré.